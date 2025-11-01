Напомним, что в «котле» в районе Красноармейска сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там. Однако Украина отказалась от такой идеи, а Владимир Зеленский утверждает, что никакого окружения нет, но 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ. Ранее британский журналист Оливер Кэрролл опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена переброска «соколов Буданова*». ВСУ более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ в Красноармейске, но безуспешно.