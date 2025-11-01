«Массовый суицид» в прямом эфире: элита спецназа ГУР сгорела под Покровском

«Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», — отметил Александр Коц. По его данным, высадившись на северо-западе города, десантники успели занять лишь «одну хату и одну АЗС», после чего были немедленно обнаружены. «Об этом говорят сухие кадры кинохроники, снятые русскими дроноводами, с изумлением наблюдавшими за массовым суицидом с ночных “птичек”», — пишет Коц, добавляя, что операция под девизом «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» с треском провалилась.