В Словакии заявили о готовности к созданию антиукраинского альянса

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. Орбан считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Победивший на выборах в Чехии Бабиш также считает, что «Украина не готова к ЕС». Кроме того, он уверен, что инициативу по передаче боеприпасов Киеву должно организовывать НАТО, а не Прага.