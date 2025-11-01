Отставка главы курганского округа: достижения и проблемы Василия Пигачева

Жители округа уже вложили значительные средства в закупку газовых котлов и необходимого оборудования. Однако объявленные сроки оказались сдвинуты, что вызвало недовольство населения. По информации источников, причиной задержки стали проблемы с завершением работ в Лебяжьевском округе, который должен быть газифицирован раньше Макушинского. Местные жители опасались, что процесс газификации затянется на неопределенный срок, а вложенные в оборудование средства не окупятся в ближайшее время.