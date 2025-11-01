FT назвала слова Трампа о ядерных тестах способом давления на РФ

«Комментарии Трампа, возможно, больше связаны с поиском рычагов давления на переговорах с Китаем, Россией и другими, нежели с резким поворотом в политике», — полагает издание, отмечающее, что во время второго срока на посту президента он подчеркивал «важность переговоров о денуклеаризации как с Китаем, так и с Россией». Тем не менее подобные высказывания «вызвали шквал спекуляций» во всем мире и американский президент до сих пор «практически ничего не сделал, чтобы развеять неопределенность относительно намерений администрации или обоснованности этого шага», говорится в публикации.