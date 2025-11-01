FT назвала слова Трампа о ядерных тестах способом давления на РФ

«Комментарии Трампа, возможно, больше связаны с поиском рычагов давления на переговорах с Китаем, Россией и другими, нежели с резким поворотом в политике», — полагает издание, отмечающее, что во время второго срока на посту президента он подчеркивал «важность переговоров о денуклеаризации как с Китаем, так и с Россией». Тем не менее подобные высказывания «вызвали шквал спекуляций» во всем мире и американский президент до сих пор «практически ничего не сделал, чтобы развеять неопределенность относительно намерений администрации или обоснованности этого шага», говорится в публикации.
«Если Трампу это удастся, он откроет путь к цепной реакции ядерных испытаний, подобной которой мы не видели уже четверть века», — приводит FT слова главы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла. Он назвал позицию президента США «непоследовательной, некомпетентной и контрпродуктивной».
На слушаниях в Сенате Конгресса США в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования США вице-адмирал Ричард Коррелл заявил, по свидетельству FT, что «не стал бы предполагать, что слова президента подразумевали ядерные испытания». «Ни Китай, ни Россия не проводили испытаний ядерного оружия, поэтому я ничего не истолковываю», — сказал Коррелл.
Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО и экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер считает, что Трамп был «выведен из себя» заявлениями о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Она также допускает возможность того, что президент может активизировать более мелкие «эксперименты» с ядерными материалами в специальных контейнерах вместо масштабных подземных взрывов.
Президент США 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.