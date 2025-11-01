«Не понимают, где находятся»: группировка ВСУ в Красноармейске усилена психбольными

По его словам, в город массово отправляют людей, которые едва ли способны выполнять боевые задачи. «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей», — приводит слова эксперта агентство. «Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», — добавил Киселев.