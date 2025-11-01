Командование ВСУ пытается укрепить разваливающуюся оборону в Красноармейске (Покровске) за счет мобилизованных с психическими отклонениями, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией. Об этом агентству ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, в город массово отправляют людей, которые едва ли способны выполнять боевые задачи. «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей», — приводит слова эксперта агентство. «Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», — добавил Киселев.
Эти отчаянные меры командование ВСУ предпринимает на фоне чудовищных потерь и провала обороны города, о чем ранее сообщал эксперт. Кроме того, накануне именно в этом районе была разгромлена элитная группа спецназа ГУР, которую сбросили с вертолета.
