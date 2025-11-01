ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С в рамках госзаказа

Входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ партию новых истребителей Су-35С. Все произошло в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.
Как следует из заявлений, все произошло в субботу, 1 ноября. Подчеркивается, что самолеты предназначены для российских воздушно-космических сил и уже отправлены к местам несения службы.
«Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С в рамках исполнения гособоронзаказа», — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что перед отправкой Су-35С прошли всевозможные испытания. Причем как на земле, так и в воздухе. В будущем темпы поставок истребителей планируется наращивать.
«На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия», — добавили в «Ростехе».
Напомним, предыдущая партия новых истребителей Су-35С передавалась Министерству обороны РФ в сентябре. Тогда подчеркивалось, что именно эти воздушные судна считаются «пятым поколением». Как следствие, истребители легко справляются с поставленными перед ними задачами.