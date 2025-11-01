Ричмонд
ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С в рамках госзаказа

В «Ростехе» отметили, что на счету Су-35С множество пораженных целей противника.

Источник: Комсомольская правда

Входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ партию новых истребителей Су-35С. Все произошло в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Ростехе.

Как следует из заявлений, все произошло в субботу, 1 ноября. Подчеркивается, что самолеты предназначены для российских воздушно-космических сил и уже отправлены к местам несения службы.

«Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России новые самолеты Су-35С в рамках исполнения гособоронзаказа», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что перед отправкой Су-35С прошли всевозможные испытания. Причем как на земле, так и в воздухе. В будущем темпы поставок истребителей планируется наращивать.

«На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия», — добавили в «Ростехе».

Напомним, предыдущая партия новых истребителей Су-35С передавалась Министерству обороны РФ в сентябре. Тогда подчеркивалось, что именно эти воздушные судна считаются «пятым поколением». Как следствие, истребители легко справляются с поставленными перед ними задачами.