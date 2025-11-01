Мантуров объяснил снижение товарооборота РФ и Китая внешними факторами

По информации китайской таможни, в прошлом году товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордной отметки в 244,819 миллиарда долларов. Тем не менее, за первые три квартала текущего года этот показатель снизился на 9,4% в годовом исчислении, составив 163,621 миллиарда долларов.