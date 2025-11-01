Ричмонд
Мантуров объяснил снижение товарооборота РФ и Китая внешними факторами

Первый вице-премьер РФ подчеркнул необходимость активизации совместных действий для восстановления положительной динамики.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, выступая на 12-й сессии российско-китайской межправительственной комиссии по инвестициям, отметил, что текущее падение объемов торговли между Россией и Китаем вызвано обстоятельствами рынка и неблагоприятным влиянием внешних сил. Он подчеркнул необходимость активизации совместных действий для восстановления положительной динамики.

Мантуров отметил значительный прогресс в увеличении двусторонней торговли за последние четыре года, когда товарооборот увеличился более чем вдвое и достиг 245 миллиардов долларов. Однако в текущем году наблюдается спад, объясняемый ситуацией на рынке и негативными внешними воздействиями.

«Нам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста», — заявил первый вице-премьер РФ.

По информации китайской таможни, в прошлом году товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордной отметки в 244,819 миллиарда долларов. Тем не менее, за первые три квартала текущего года этот показатель снизился на 9,4% в годовом исчислении, составив 163,621 миллиарда долларов.

