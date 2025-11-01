Омский губернатор Хоценко поздравил сотрудников службы судебных приставов с юбилеем ведомства

«Менялись эпохи, государственный строй, приходили новые поколения руководителей, но служба судебных приставов всегда оставалась оплотом правосудия и гарантом исполнения судебных решений. Сегодня нагрузка на каждого сотрудника выросла многократно, и это говорит о том, что россияне все чаще выбирают законный, цивилизованный путь решения споров. Вы укрепляете доверие людей к судебной системе, защищаете интересы государства и с честью выполняете свой долг. Спасибо за профессионализм и самоотдачу», — заявил Виталий Хоценко.