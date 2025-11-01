Ричмонд
Омский губернатор Хоценко поздравил сотрудников службы судебных приставов с юбилеем ведомства

В субботу, 1 ноября 2025 года, в Омске состоялось торжественное собрание, посвященное 160-летию основания института судебных приставов в РФ и профессиональному празднику сотрудников органов принудительного исполнения.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Глава региона Виталий Хоценко поздравил руководство и коллектив Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области, а также ветеранов службы с юбилеем.

Как отметил губернатор, за долгую историю институт судебных приставов прошел сложный путь становления, но его миссия — быть надежной опорой системы правосудия — осталась неизменной.

«Менялись эпохи, государственный строй, приходили новые поколения руководителей, но служба судебных приставов всегда оставалась оплотом правосудия и гарантом исполнения судебных решений. Сегодня нагрузка на каждого сотрудника выросла многократно, и это говорит о том, что россияне все чаще выбирают законный, цивилизованный путь решения споров. Вы укрепляете доверие людей к судебной системе, защищаете интересы государства и с честью выполняете свой долг. Спасибо за профессионализм и самоотдачу», — заявил Виталий Хоценко.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, лучшие сотрудники управления были отмечены почетными званиями и ведомственными наградами, а также благодарственными письмами главы региона.

Руководитель Главного управления ФССП по Омской области — главный судебный пристав региона Галина Титова поблагодарила коллектив за преданность делу.

«Уверена, что и в дальнейшем вы будете с полной самоотдачей защищать интересы государства и общества. Наша работа требует не только профессионализма, ответственности, но и особых личных качеств, а от результата зависит благополучие граждан, вера в справедливость и торжество закона», — сказала Галина Титова.

Отметим, что поздравить сотрудников службы пришли также руководители администрации Омска, правоохранительных органов и силовых структур, исполкома ОНФ. Коллективу ГУ ФССП выражена признательность за добросовестную работу и активное участие в общественных инициативах, включая оказание гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

Фото: Сергей Мельников.