В ноябре в России вступают в силу новые законы

Контроль за сим-картами.
Начиная с 1 ноября операторы не могут обслуживать абонентские номера, сведения о владельцах которых не проверены и не подтверждены. В том числе это касается и количества сим-карт — операторы отныне должны убедиться, что их количество не превышает установленный на человека лимит.
Напомним, ранее вступил в силу закон, по которому граждане России могут оформить на себя максимум 20 «симок», а иностранцы — 10.
Штрафы за неготовность к отопительному сезону.
С 7 ноября в России вводятся штрафы для всех ответственных ведомств и организаций — региональных и муниципальных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, концессионеров, управляющих компаний — если при подготовке к отопительному сезону не устранили выявленные ранее нарушения. Юрлицам грозит штраф в размере до 40 тысяч, должностным — до 10 тысяч рублей.
Все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, — региональные и муниципальные органы власти, ресурсоснабжающие организации, концессионеры, управляющие компании — должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами.
Наказывать иноагентов будут жестче.
С 7 ноября у Генпрокуратуры РФ есть полномочия отправлять в другие государства сведения о российских граждан, совершивших преступления и скрывающихся за рубежом. Предполагается, что нововведение сделает неотвратимым наказание для иноагентов.
Напомним, также с 26 октября вступила в силу новая норма, согласно которой иностранному агенту будет грозить до 2 лет лишения свободы в случае, если ранее он уже нарушал порядок деятельности иноагента или у него имеется судимость за это преступление.
Наследники будут оперативно узнавать о долгах наследодателя.
С 24 ноября наследников будут своевременно уведомлять о кредитных долгах наследодателей. После открытия наследственного дела у нотариуса есть три рабочих дня, чтобы запросить информацию о непогашенных долгах и займах умершего, и еще три дня, чтобы передать эти сведения наследникам.
Усиливается контроль за мигрантами.
Иностранцы, законно находящиеся в стране по состоянию на 1 сентября 2025 года, но не состоящие на миграционном учете, должны до 30 ноября обратиться в уполномоченные органы и встать на учет. Пока в качестве эксперимента мера будет работать только в Москве и Московской области.
