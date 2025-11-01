В ноябре в России вступают в силу новые законы

Иностранцы, законно находящиеся в стране по состоянию на 1 сентября 2025 года, но не состоящие на миграционном учете, должны до 30 ноября обратиться в уполномоченные органы и встать на учет. Пока в качестве эксперимента мера будет работать только в Москве и Московской области.