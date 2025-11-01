Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступают в силу в России в ноябре этого года.
Так, в стране вводят штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Юридические лица должны будут заплатить до 40 тысяч рублей, а должностные — до 10 тысяч рублей.
Ужесточается ответственность иностранных агентов: теперь такому лицу может грозить до двух лет тюрьмы, если ранее нарушался порядок деятельности иноагента или имеется судимость за такое преступление.
Также усиливается контроль миграционной политики: в рамках экспериментальных мер в столичном регионе подходит к завершению период постановки иностранных граждан на специальный учет.
Более того, с ноября Генеральная прокуратура РФ наделяется правом обращаться в иностранные государства с материалами для привлечения граждан РФ, которые совершили преступление и скрываются заграницей, отмечается в Telegram-канале Володина.
Ранее Госдума приняла законопроект о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для участников специальной военной операции. Новые меры направлены на повышение доступности образования для защитников страны и помогут им быстрее адаптироваться к гражданской жизни после службы.