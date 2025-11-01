Олег Кожемяко наградил приморцев в преддверии Дня народного единства

В преддверии Дня народного единства в большом зале Правительства края собрались представители общественных и молодежных организаций, ведущих предприятий края, органов власти, депутаты.
Олег Кожемяко подчеркнул, что от ополчения Минина и Пожарского до наших дней — тянется неразрывная нить патриотизма: «Она объединяет нас в одну большую семью, потому что любить Отечество — это знать прошлое, верить в будущее и сегодня служить ему честно и беззаветно. Именно так поступают приморцы на фронте и в тылу. Наш земляк Сергей Ефремов создал лучший добровольческий отряд “Тигр”, он достойно выполнял задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Министерством обороны России».
Глава Приморья добавил, что судьба нашего народа и государства зависит от того, насколько каждый будет добросовестно относиться к своему делу, предан профессии.
«Сейчас после службы Отечеству мы привлекаем лучших на руководящие должности в органы исполнительной власти, общественные организации. Президентские программы “Время Героев”, “Герои Приморья” охватывают участников специальной военной операции, кто свои знания и любовь к Родине будет применять в гражданской жизни», — заявил он.
Олег Кожемяко поблагодарил жителей края за вклад в обороноспособность страны, развитие экономики Приморского края и вручил приморцам, участникам специальной военной операции государственные и региональные награды.