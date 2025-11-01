Олег Кожемяко наградил приморцев в преддверии Дня народного единства

Олег Кожемяко подчеркнул, что от ополчения Минина и Пожарского до наших дней — тянется неразрывная нить патриотизма: «Она объединяет нас в одну большую семью, потому что любить Отечество — это знать прошлое, верить в будущее и сегодня служить ему честно и беззаветно. Именно так поступают приморцы на фронте и в тылу. Наш земляк Сергей Ефремов создал лучший добровольческий отряд “Тигр”, он достойно выполнял задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Министерством обороны России».