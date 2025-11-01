Ричмонд
Обвинение запросило для бывшего замдиректора департамента Минприроды 15 лет

Прокурор в Златоустовском городском суде попросил приговорить бывшего заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева к 15 годам колонии.

Экс-чиновник обвиняется по статье, предусматривающей ответственность за получение крупных взяток.

По версии обвинения, Яковлев получал по 50 тысяч рублей в месяц от Эльвины Новоселовой, которая стала директором нацпарка в Челябинской области, после того как сам Яковлев оставил данную должность и ушел в Минприроды. Деньги брались из премий сотрудников.

