Лукашенко обратился к президенту Алжира, сказав о визите эту страну

Президент Беларуси Лукашенко обратился к президенту Алжира, сказав, что собирается посетить эту страну. Лукашенко, как передает его пресс-служба, направил официальное поздравление в адрес президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с связи с национальным праздником — Днем Революции.
Президент Беларуси отметил, что это событие стало поворотным моментом, когда народ Алжира начал свой путь к независимости и возможность самостоятельного определения своей судьбы. Лукашенко констатировал, что Беларусь и Алжир последовательно демонстрируют пример эффективного взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления. Президент пожелала народу Алжира мира и счастья, а также добавил, что в ближайшее время планирует посетить эту страну с официальным визитом.
— Убежден, наш двусторонний диалог придаст дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству, — подытожил Лукашенко.
