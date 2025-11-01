Лукашенко обратился к президенту Алжира, сказав о визите эту страну

Президент Беларуси отметил, что это событие стало поворотным моментом, когда народ Алжира начал свой путь к независимости и возможность самостоятельного определения своей судьбы. Лукашенко констатировал, что Беларусь и Алжир последовательно демонстрируют пример эффективного взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления. Президент пожелала народу Алжира мира и счастья, а также добавил, что в ближайшее время планирует посетить эту страну с официальным визитом.