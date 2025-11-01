Вулин сообщил, что мир оказался на пороге ядерной войны

«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много, много лет. На компьютерах все это проигрывается. Специалисты считают, что этого достаточно, но кое-кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания. И в некоторых странах об этом думают, насколько нам известно, даже готовятся. Вот я и сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое», — подчеркнул российский лидер.