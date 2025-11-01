МИД РФ рассказал об интенсивных контактах с сирийскими представителями

«У нас в последнее время очень такие интенсивные контакты с сирийскими представителями. Как вы знаете, недавно здесь была очередная сессия межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Это важное событие», — подчеркнул замминистра.
По его словам, в ходе заседания межправительственной комиссии рассматривались различные вопросы, в том числе об улучшении двусторонних контактов «по всем линиям».
