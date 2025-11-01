Токаев — Минниханову: Будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане

На встрече глава Казахстана поздравил Раиса Татарстана с переизбранием и поблагодарил за вклад в развитие двустороннего взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между странами выходят на новый уровень и сообщил о подготовке государственного визита в Москву, намеченного на 12 ноября.