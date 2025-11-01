Токаев — Минниханову: Будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Казахстан встретился с руководством страны и представителями регионов. Визит подтвердил высокий уровень сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном, охватывающий промышленность, агропромышленный комплекс, энергетику и нефтехимию, пишет ИА «Татар-информ».
Межрегиональное сотрудничество и прямое авиасообщение.
Во время обсуждений Рустам Минниханов отметил, что Казахстан остается одним из ключевых зарубежных партнеров Татарстана, а объемы взаимной торговли продолжают расти. Он подчеркнул, что обе стороны видят хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия в таких сферах, как пищевая промышленность, машиностроение, АПК, энергетика и нефтехимия.
Особое внимание Раис уделил межрегиональному сотрудничеству, которое, по его словам, включает регулярные обмены делегациями и совместные мероприятия различного уровня. Существенную роль в укреплении деловых и туристических связей играет прямое авиа- и железнодорожное сообщение между Казанью, Астаной и Алматы.
Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Костанайской областью, подчеркнув, что у сторон уже есть прочная основа для расширения контактов по целому ряду направлений.
Переговоры в Астане и новые точки роста.
После визита в Костанай Рустам Минниханов прибыл в Астану. В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева его встретил первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.
Во время переговоров стороны обсудили перспективы совместной работы в промышленной, агропромышленной и энергетической сферах. Минниханов отметил, что Казахстан по-прежнему занимает одно из ведущих мест в структуре внешнеэкономических связей Татарстана. По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между регионами вырос на 45%.
Раис Татарстана выразил признательность казахстанской стороне за поддержку совместных экономических инициатив и подчеркнул, что рынок Казахстана представляет большой интерес для предприятий республики.
Встреча с Касым-Жомартом Токаевым.
В столице Казахстана Рустам Минниханов встретился с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Это уже не первая их встреча: в сентябре прошлого года Минниханов также посещал Астану, где принял участие в открытии Всемирных игр кочевников.
На встрече глава Казахстана поздравил Раиса Татарстана с переизбранием и поблагодарил за вклад в развитие двустороннего взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между странами выходят на новый уровень и сообщил о подготовке государственного визита в Москву, намеченного на 12 ноября.
Он подчеркнул, что в рамках этого визита планируется подписание ряда важных документов, которые, по его словам, окажут значительное позитивное влияние на развитие сотрудничества.
Президент Казахстана выразил готовность поддерживать инициативы Татарстана в реализации промышленных проектов на территории страны. Он упомянул, что Раис Татарстана посещал Северо-Казахстанскую и Костанайскую области, где планируется развертывание новых производственных площадок. По словам Токаева, Казахстан приветствует эти планы и готов оказывать всестороннее содействие их реализации.
Татарстанские компании расширяют присутствие в Казахстане.
В ответ Рустам Минниханов поблагодарил президента за внимание к развитию партнерства и подчеркнул, что Казахстан остаётся одним из главных зарубежных партнеров Татарстана. Он сообщил, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил около 760 млн долларов США.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам деятельности татарстанских предприятий в Казахстане. Наиболее значимым примером стало совместное производство «КАМАЗ-Инжиниринг», которое выпускает технику на базе казахстанских предприятий.
Здесь ведется локализация продукции, активно расширяется дилерская сеть и создаются новые сервисные центры. Кроме того, в Казахстане готовятся квалифицированные кадры для автомобильной отрасли.
Минниханов отметил, что интенсивность межрегиональных контактов между Татарстаном и Казахстаном заметно возросла. Делегации из казахстанских областей регулярно приезжают в республику для обмена опытом, участия в выставках и деловых форумах.
Гуманитарное сотрудничество укрепляет связи между регионами.
Неотъемлемой частью двусторонних отношений остается гуманитарное сотрудничество. По данным Раиса Татарстана, в вузах республики сегодня обучается более тысячи студентов из Казахстана. Кроме того, активно действует Национально-культурная автономия казахов, которая участвует в общественной и культурной жизни Татарстана.
Минниханов выразил благодарность руководству Казахстана за поддержку татарской общины, подчеркнув, что такие контакты способствуют укреплению исторической дружбы и взаимопонимания между народами двух регионов.
Вектор на долгосрочное стратегическое партнерство.
Раис Татарстана отметил, что потенциал взаимодействия с Казахстаном далеко не исчерпан. Татарстан готов наращивать объемы торговли, продвигать совместные инновационные проекты и развивать производственные кластеры на территории обеих стран.
В Казани уже действует Генеральное консульство Республики Казахстан, а в Астане — представительство Татарстана, что обеспечивает прямую коммуникацию на уровне регионов и деловых структур. Установлено регулярное авиасообщение между крупнейшими городами — Казанью, Астаной и Алматы, а также функционируют железнодорожные маршруты.