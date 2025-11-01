В мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре добавили новые проекты

В обновленные мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре вошли новые проекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Согласно новому распоряжению Правительства РФ, ранее действовавшие документы по реализации мастер-планов дальневосточных городов будут объединены. К уже существующим проектам Хабаровской агломерации добавлены строительство «Хабаровск-сити», технопарка «Амур», трёх школ и четырёх детских садов, развитие острова Большой Уссурийский с международным пунктом пропуска, а также создание центр судостроения и судоремонта на базе Хабаровского судостроительного завода. В свою очередь, в Комсомольске-на-Амуре будет обновлён парк подвижного состава городского транспорта. Оба плана также содержат мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.
Общий объем программы реновации дальневосточных городов составляет 3,6 трлн рублей, 1,3 трлн поступят из федерального бюджета. В мастер-планах сейчас 1057 объектов, часть которых уже строится или введена в эксплуатацию. Финансирование проектов синхронизировано с национальными проектами и госпрограммами, задействованы казначейские кредиты, средства от списания региональной задолженности и инвестиции бизнеса на сумму более 1,8 трлн рублей.
По словам заместителя министра Эльвиры Нургалиевой, актуализация мастер-планов позволила детально пересобрать данные по каждому региону, от мероприятий до источников финансирования, что обеспечивает прозрачность и управляемость программой обновления городов. В крае работа идет под контролем министерства экономического развития, которое следит за сроками реализации и объемами финансирования.
По прогнозам, к 2030 году реализация мастер-планов увеличит численность жителей Дальнего Востока на 7%, внутренний городской продукт вырастет на 45%, количество рабочих мест вырастет на 23%, а средний уровень заработной платы — на 42%, до 152 тысяч рублей. Мониторинг реализации ведется через информационную систему КРДВ, позволяющую отслеживать ход выполнения всех работ в реальном времени.