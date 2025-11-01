В мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре добавили новые проекты

Согласно новому распоряжению Правительства РФ, ранее действовавшие документы по реализации мастер-планов дальневосточных городов будут объединены. К уже существующим проектам Хабаровской агломерации добавлены строительство «Хабаровск-сити», технопарка «Амур», трёх школ и четырёх детских садов, развитие острова Большой Уссурийский с международным пунктом пропуска, а также создание центр судостроения и судоремонта на базе Хабаровского судостроительного завода. В свою очередь, в Комсомольске-на-Амуре будет обновлён парк подвижного состава городского транспорта. Оба плана также содержат мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.