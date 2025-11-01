Ричмонд
Путин присвоил Зейналовой дипломатический ранг

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«О присвоении дипломатических рангов. Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла… Зейналовой Ираде Автандиловне — чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в указе.