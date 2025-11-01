Politico: на Украине готовятся к выборам в 2026 году в случае заключения мира

Например, в качестве примера приводится арест экс-главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. В оппозиции считают, что использование судебных разбирательств для дискредитации оппонентов будет только усугубляться по мере того, как власти «готовятся к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня».