Издание отмечает, что возможных оппонентов уже начали дискредитировать. В статье говорится, что Владимир Зеленский и его окружение используют конфликт для монополизации власти. Это, как указано в публикации, угрожает демократии в стране.
В украинской оппозиции считают, что законодательство используют для «запугивания оппонентов», обвиняя в коррупции или «связях с Россией».
Например, в качестве примера приводится арест экс-главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. В оппозиции считают, что использование судебных разбирательств для дискредитации оппонентов будет только усугубляться по мере того, как власти «готовятся к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня».
«Они используют суды, “чтобы очистить поле от конкурентов” и провести нечестные выборы», — говорится в материале со ссылкой на украинскую оппозицию.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский на Украине стал, по сути, военным диктатором.