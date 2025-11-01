Ночной парламент Молдовы, объявил об отставке восьми депутатов ПАС: Чем будут заниматься народные избранники

В парламенте вечером 31 октября была объявлена получасовая пауза, после чего голосовали по решениям об отставке депутатов.
Чистая формальность.
Исход великого пересаживания кресел.
Ну, а если списком, то:
8 депутатов ПАС подали в отставку. Шестеро из них — для того чтобы пересесть в более уютное кресло министра. Массовая миграция в министерские кабинеты началась.
Дан Перчун остается в Министерство образования.
Эмил Чебан берет на себя Министерство Здравоохранения.
Михай Попшой — в МИД.
Людмила Катлабуга остается в Минсельхозе.
Владимир Боля будет «небыдлить» в Мининфраструктуры.
Нику Попеску получает специально выдуманную для него должность «эмиссара» (звучит почти как «посол на пенсии»).
Дорин Речан уходит жарить крылышки в KFS. Чем он будет заниматься между кулинарными изысканиями, пока не известно.
Артур Мижа пока не определился, куда сесть, но ПАС, как обычно, без стула своих не оставит.
На их место придут другие, неизвестные персонажи. Но ничего не изменится, потому что пасовцы всегда голосуют «оптом».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).
В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.
Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана (далее…).
Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.
О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея (далее…).