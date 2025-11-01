Ричмонд
Президент Молдовы «благословила» карманное правительство на евроинтеграцию: ПАСовцы принесли присягу, многие — по второму кругу, а новый премьер постеснялся стать на колено перед государственным флагом

Президент Майя Санду официально поставила свою подпись под документом о назначении нового правительства.

Источник: Комсомольская правда

Члены нового правительства под руководством Александра Мунтяну принесли присягу.

Сам премьер-министр Александр Мунтяну на колено не стал, чтобы не испачкаться.

На колено Мунтяну не стал, чтобы не испачкаться. Фото: соцсети.

Мандат нашего премьер-министра официально вступает в силу с этого «торжественного» момента.

Напоминаем, на церемонии, чтобы всё было максимально официально и пафосно, присутствовали:

• Президент Майя Санду (главный гарант, чтобы всё было «по-европейски»).

• Председатель парламента Игорь Гросу (второй главный свидетель, чтобы было кому потом отчитываться).

Теперь все — Мунтяну, Санду, Гросу и, конечно, «народ» — связанный этим «священным» мандатом.

Президент Майя Санду официально поставила свою подпись под документом о назначении нового правительства.

Теперь заживем.

На церемонии инаугурации Президент Майя Санду чётко обозначила, чего она ждёт от нового Кабинета:

Молдове нужно правительство, которое будет сосредоточено на развитии и европейской интеграции, — заявила Санду.

Проще говоря, от нового премьера Мунтяну и его команды теперь требуется:

а) делать что-то, чтобы страна не стояла на месте и.

б) изо всех сил тянуться к Евросоюзу.

Все остальные варианты развития событий — не рассматриваются. Рассматривается только нереалистичный.

Президент отметила, что новое правительство начинает свою деятельность перед «серьезными и обоснованными ожиданиями».

Серьезно? Какие могут быть «серьезные и обоснованные ожидания» от команды, которая продолжает тот же проигрышный, нерабочий курс, что и предыдущие, и которую возглавил человек, толком не живший в стране?

На самом деле, это абсолютно не серьёзные, и тем более совершенно необоснованные ожидания! Очередная попытка выдать желаемое за действительное.

Новые «герои» нашего времени. Фото: соцсети.

