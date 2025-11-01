Президент Молдовы «благословила» карманное правительство на евроинтеграцию: ПАСовцы принесли присягу, многие — по второму кругу, а новый премьер постеснялся стать на колено перед государственным флагом

Члены нового правительства под руководством Александра Мунтяну принесли присягу.
Сам премьер-министр Александр Мунтяну на колено не стал, чтобы не испачкаться.
На колено Мунтяну не стал, чтобы не испачкаться. Фото: соцсети.
Мандат нашего премьер-министра официально вступает в силу с этого «торжественного» момента.
Напоминаем, на церемонии, чтобы всё было максимально официально и пафосно, присутствовали:
• Президент Майя Санду (главный гарант, чтобы всё было «по-европейски»).
• Председатель парламента Игорь Гросу (второй главный свидетель, чтобы было кому потом отчитываться).
Теперь все — Мунтяну, Санду, Гросу и, конечно, «народ» — связанный этим «священным» мандатом.
Президент Майя Санду официально поставила свою подпись под документом о назначении нового правительства.
Теперь заживем.
На церемонии инаугурации Президент Майя Санду чётко обозначила, чего она ждёт от нового Кабинета:
Молдове нужно правительство, которое будет сосредоточено на развитии и европейской интеграции, — заявила Санду.
Проще говоря, от нового премьера Мунтяну и его команды теперь требуется:
а) делать что-то, чтобы страна не стояла на месте и.
б) изо всех сил тянуться к Евросоюзу.
Все остальные варианты развития событий — не рассматриваются. Рассматривается только нереалистичный.
Президент отметила, что новое правительство начинает свою деятельность перед «серьезными и обоснованными ожиданиями».
Серьезно? Какие могут быть «серьезные и обоснованные ожидания» от команды, которая продолжает тот же проигрышный, нерабочий курс, что и предыдущие, и которую возглавил человек, толком не живший в стране?
На самом деле, это абсолютно не серьёзные, и тем более совершенно необоснованные ожидания! Очередная попытка выдать желаемое за действительное.
Новые «герои» нашего времени. Фото: соцсети.
