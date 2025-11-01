Ричмонд
WP: группировка ВС США у берегов Венесуэлы может составить до 16 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы, численность которой может составить до 16 тыс. военных. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), проведя собственные подсчеты.

Источник: AP 2024

По данным газеты, американская группировка состоит из восьми военных кораблей, атомной подлодки и судна особого назначения. С авиабаз США в Карибском бассейне их еще прикрывает авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. Кроме того, из Европы к берегам Венесуэлы уже следует крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и пять кораблей сопровождения, которые прибудут в регион в ближайшие дни. Таким образом, по подсчетам издания, с учетом этой авианосной ударной группы, которая оценивается в 4 тыс. человек, общая численность военных может составить до 16 тыс.

Масштабное наращивание военной мощи США в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация президента Дональда Трампа готовится к расширению операций в регионе, это обострит напряженность между Вашингтоном и Каракасом и повысит вероятность нанесения первых ударов США по Венесуэле, отмечает газета.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

