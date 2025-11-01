WP: группировка ВС США у берегов Венесуэлы может составить до 16 тыс. военных

По данным газеты, американская группировка состоит из восьми военных кораблей, атомной подлодки и судна особого назначения. С авиабаз США в Карибском бассейне их еще прикрывает авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. Кроме того, из Европы к берегам Венесуэлы уже следует крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и пять кораблей сопровождения, которые прибудут в регион в ближайшие дни. Таким образом, по подсчетам издания, с учетом этой авианосной ударной группы, которая оценивается в 4 тыс. человек, общая численность военных может составить до 16 тыс.