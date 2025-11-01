Ричмонд
В Приднестровье завершен прием документов для участия в выборах депутатов всех уровней

Местные выборы в Приднестровье состоятся 30 ноября, на мандаты всех уровней претендуют более 900 человек.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровья сообщила о завершении приема документов для участия в выборах местных депутатов всех уровней.

Жителям региона предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

«В Приднестровье избирательные комиссии завершили прием документов по выдвижению кандидатов в депутаты всех уровней и на должности глав администраций сел и поселков», — говорится в сообщении ЦИК.

В ходе избирательной кампании выдвинулись 962 человека, отказы в регистрации получили трое. Из общего числа выдвиженцев них около 50 претендуют на кресла депутатов Верховного Совета, более 120 — на должность председателя совета-главы администрации села (поселка), и 790 хотят стать народными избранниками в местных советах.

Выборы депутатов всех уровней (единый день голосования) в Приднестровье состоятся в воскресенье, 30 ноября.