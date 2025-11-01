В Приднестровье завершен прием документов для участия в выборах депутатов всех уровней

В ходе избирательной кампании выдвинулись 962 человека, отказы в регистрации получили трое. Из общего числа выдвиженцев них около 50 претендуют на кресла депутатов Верховного Совета, более 120 — на должность председателя совета-главы администрации села (поселка), и 790 хотят стать народными избранниками в местных советах.