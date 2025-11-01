В Приднестровье завершен прием документов для участия в выборах депутатов всех уровней

ТИРАСПОЛЬ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровья сообщила о завершении приема документов для участия в выборах местных депутатов всех уровней.
Жителям региона предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
«В Приднестровье избирательные комиссии завершили прием документов по выдвижению кандидатов в депутаты всех уровней и на должности глав администраций сел и поселков», — говорится в сообщении ЦИК.
В ходе избирательной кампании выдвинулись 962 человека, отказы в регистрации получили трое. Из общего числа выдвиженцев них около 50 претендуют на кресла депутатов Верховного Совета, более 120 — на должность председателя совета-главы администрации села (поселка), и 790 хотят стать народными избранниками в местных советах.
Выборы депутатов всех уровней (единый день голосования) в Приднестровье состоятся в воскресенье, 30 ноября.