Welt узнал о разработке концепции обороны востока НАТО из-за России

В НАТО не раз говорили об опасениях по поводу возможного вооруженного противостояния с Россией. Генсек альянса Марк Рютте призывал страны НАТО «не быть наивными» по отношению к исходящей от России угрозы. В январе он заявил, что через четыре-пять лет странам Европы придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону. Летом страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.