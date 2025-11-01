В МИД Ирана назвали неприемлемыми требования США по ядерной программе

«Мы готовы к переговорам, чтобы развеять опасения по поводу нашей ядерной программы, и мы уверены, что она носит мирный характер. Можно заключить справедливую сделку, но Вашингтон выдвинул неприемлемые условия», — приводятся слова Аракчи в его Telegram-канале.
Отмечается, что несмотря на это иранская сторона не намерена отказываться от обогащения урана. При этом Аракчи также уточнил, что страна не заинтересована в прямых переговорах с Вашингтоном. По словам главы МИДа, достичь соглашения можно посредством косвенных переговоров.
22 октября Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам с США о ядерной программе до тех пор, пока Вашингтон выдвигает необоснованные требования. Также отмечалось, что Иран последовательно отрицает попытки приобрести ядерное оружие.