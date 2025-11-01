В Конгрессе представили законопроект, блокирующий возобновление ядерных испытаний

«Дональд Трамп поставил свое эго и авторитарные амбиции выше здоровья и безопасности жителей Невады, — отметила Тайтэс, представляя законопроект. — Его заявление о возобновлении ядерных испытаний в США противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые США заключили после окончания холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая, что повлечет за собой возобновление международной гонки вооружений. Кроме того, это снова поставит жителей Невады под угрозу заражения токсичной радиацией и значительно ухудшит состояние окружающей среды. До истечения срока действия единственного соглашения о контроле над вооружениями между США и Россией осталось всего 97 дней, и сейчас самое время вести переговоры о новых соглашениях по контролю над вооружениями, а не создавать грибовидные облака в пустыне Невады».