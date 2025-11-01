Молдова на пороге масштабного церковного рейдерства: Священнослужителей и верующих ждут жуткие испытания

Говоря по-простому, верующим канонической Митрополии Кишинева и всея Молдовы, надо быть готовыми к серьезным испытаниям. Например, к тому, что священников начнут принуждать к переходу в «Бессарабскую митрополию». В противном случае, если не будут соглашаться, лишать права пользования храмами, которых нынешняя молдавская власть, опираясь на «справедливое и равноправное правосудие», начнет на «законных основаниях» передавать раскольникам.