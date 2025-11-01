Молдова на пороге масштабного церковного рейдерства: Священнослужителей и верующих ждут жуткие испытания

Не успели члены проголосованного вчера нового проевропейского правительства Республики Молдова обосноваться в министерских кабинетах, как «Бессарабская митрополия» поспешила поздравить и «благословить» премьера Александра Мунтяну на сотрудничество с этой раскольнической организацией. И выдвинуть ему четыре «приоритетных требования» (cerințe prioritare):
— Полное уважение прав религиозных общин Бессарабской митрополии, а также тех, кто желает вернуться в лоно Матери-Церкви;
— Обеспечение справедливого и равноправного правосудия, объективно разрешающего споры имущественного и правового характера;
— Укрепление сотрудничества с Министерством культуры путем расторжения незаконных договоров, касающихся церквей — исторических памятников, и посредством реального партнерства в деле защиты и приумножения сакрального и национального наследия;
— Продолжение и выполнение обязательств, взятых Республикой Молдова перед Румынским государством и Румынской Православной Церковью в отношении реституции имущества Бессарабской митрополии, как акта исторической, духовной и нравственной справедливости".
Говоря по-простому, верующим канонической Митрополии Кишинева и всея Молдовы, надо быть готовыми к серьезным испытаниям. Например, к тому, что священников начнут принуждать к переходу в «Бессарабскую митрополию». В противном случае, если не будут соглашаться, лишать права пользования храмами, которых нынешняя молдавская власть, опираясь на «справедливое и равноправное правосудие», начнет на «законных основаниях» передавать раскольникам.
Укрепи нас, Господи, в вере и в верности Церкви Твоей!
Автор: Дмитрий Чубашенко.
