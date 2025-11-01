Полковник Ходаренок: если бы СБУ уничтожили «Орешник», они бы не молчали так долго

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ уничтожила подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» и почти половину зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Что не так с этими заявлениями и почему их можно назвать откроенной халтурой, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, внесенный в России в список экстремистов и террористов, заявил, что СБУ уничтожила подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» и почти половину зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Накануне глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции рассказал, что украинским диверсантам удалось уничтожить российский подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник». Малюк сообщил, что это произошло на полигоне Капустин Яр еще в 2023 году. ~Чтобы усилить впечатление от своих успехов, глава СБУ добавил, что с начала года украинская спецслужба уничтожила 48% российских «Панцирей»~.
«Лучше всего по нашим беспилотникам работают российские “Панцири”. С начала 2025 года мы уничтожили 48% из них. Россияне изготавливают около 30 единиц за год, однако число уничтоженных “Панцирей” превышает это число. Мы над этим продолжаем работать и уже постфактум будем вас радовать результатами», — заявил Малюк.
Нет никаких доказательств.
Разбор начнем с подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник». Если разведывательно-диверсионным группам Украины удалось вывести из строя эту систему, да еще два года назад, то в этом случае возникает простой вопрос — ~а по каким причинам СБУ хранила молчание о своем столь ярком успехе на протяжении такого длительного времени?~
Второй вопрос — а где материалы объективного контроля, свидетельствующие об однозначном факте поражения комплекса? Где убедительные и геолоцированные материалы соответствующей видеофиксации украинского успеха? В подобных случаях уважающая себя спецслужба представляет и захваченные части системы, однозначно подтверждающие успешность подобного рейда.
Так что если бы «Орешник» на самом деле уничтожили, то фанфары и грохот больших барабанов на Украине не стихали бы, начиная с 2023 года и вплоть до сегодняшнего дня.
Примерно то же относится и к «Панцирям». Даже приведенная цифра 48% сразу внушает сомнения. В горячке боевых действий и тумане войны подсчитать с такой точностью потери противника просто невозможно. Причем к тому же выведенная из строя техника находится на территории неприятеля, и ее достоверный подсчет нереален в принципе (особенно степень поражения). Опять-таки, по каждому пораженному «Панцирю» украинской стороне надо было бы выкладывать соответствующие материалы объективного контроля. Если их нет, то все озвученное Василием Малюком — откровенная халтура. Единственная фраза главы СБУ, с которой можно согласиться, — «лучше всего по нашим беспилотникам работают российские “Панцири”. И в самом деле — комплекс в ходе СВО показал себя с наилучшей стороны.
«Пиши больше, что их басурманов жалеть».
Что касается числа выведенной из строя российской техники, то Малюк в этом случае, видимо, руководствовался фразой, которая обычно приписывается Александру Васильевичу Суворову. Согласно сочинению русского историка А. Ф. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов», адъютант докладывал полководцу о различии в показаниях числа убитых турок и спрашивал, какую цифру поместить в реляцию. На что Суворов якобы ответил: «Пиши больше, что их басурманов жалеть».
Но вот какая штука — я лично с карандашом в руках прочитал все, что написано Суворовым, и этой фразы, а равно как и цитаты «Тяжело в учении — легко в бою» в сочинениях полководца так и не нашел.
Что касается данных о потерях сторон вооруженного противоборства, да еще озвученных в ходе боевых действий, то к таким сведениям надо относиться с известной долей осторожности и даже скепсиса. Окончательные цифры в этом случае уточняются только спустя годы после завершения военного конфликта. К примеру, в годы Великой Отечественной войны командир подводных лодок Щ-303 и К-23 Иван Травкин по официальным данным потопил 13 кораблей и транспортов противника и стал Героем Советского Союза, а когда стали доступны данные немецких архивов, выяснилось, что реально командир «Щуки» попал в корабль противника только один раз. Более того, транспорт «Альдебаран», получивший 20 июля 1942 года торпеду от Щ-303, остался на плаву. Или советская подводная лодка Д-3 «Красногвардеец», удостоенная звания гвардейской и награжденная орденом Красного Знамени, не потопила ни одного корабля противника, а ведь ее командиры докладывали и о сбитии немецкого четырехмоторного дальнего многоцелевого самолета Фокке-Вульф Fw 200 «Кондор», и о потоплении многочисленных транспортов противника. В послевоенное время эта информация не нашла подтверждения. И в этом нет ничего удивительного и предосудительного. Просто таков туман войны. И подобные расхождения имеются практически у всех воюющих сторон — не только у советских подводников.
Так будет и с 48% якобы пораженных «Панцирей». ~Когда после завершения конфликта будут сверены все данные, выяснится, что не 48%, а гораздо больше, только вот неувязка — не российских «Панцирей», а украинских ЗРК «Хок» и «Патриот»~, и причем уничтожены они, разумеется, не СБУ, а ракетно-авиационными ударами российской оперативно-тактической авиации и Ракетных войск и артиллерии. А что именно таков будет итоговый результат рассказов Василия Малюка — в этом нет никаких сомнений.
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),