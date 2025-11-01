Полковник Ходаренок: если бы СБУ уничтожили «Орешник», они бы не молчали так долго

Что касается данных о потерях сторон вооруженного противоборства, да еще озвученных в ходе боевых действий, то к таким сведениям надо относиться с известной долей осторожности и даже скепсиса. Окончательные цифры в этом случае уточняются только спустя годы после завершения военного конфликта. К примеру, в годы Великой Отечественной войны командир подводных лодок Щ-303 и К-23 Иван Травкин по официальным данным потопил 13 кораблей и транспортов противника и стал Героем Советского Союза, а когда стали доступны данные немецких архивов, выяснилось, что реально командир «Щуки» попал в корабль противника только один раз. Более того, транспорт «Альдебаран», получивший 20 июля 1942 года торпеду от Щ-303, остался на плаву. Или советская подводная лодка Д-3 «Красногвардеец», удостоенная звания гвардейской и награжденная орденом Красного Знамени, не потопила ни одного корабля противника, а ведь ее командиры докладывали и о сбитии немецкого четырехмоторного дальнего многоцелевого самолета Фокке-Вульф Fw 200 «Кондор», и о потоплении многочисленных транспортов противника. В послевоенное время эта информация не нашла подтверждения. И в этом нет ничего удивительного и предосудительного. Просто таков туман войны. И подобные расхождения имеются практически у всех воюющих сторон — не только у советских подводников.