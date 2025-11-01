В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей

«Так как наша Конституция предписывает ответственность за регулирование выборов штатам и Конгрессу, суд вынес решение, что у президента нет полномочий издавать приказ о таких изменениях… Полномочия вносить изменения в федеральный закон принадлежит и всегда принадлежала двухпартийной, независимой комиссии с правом вносить изменения только “с проведением консультаций с высокопоставленными чиновниками избиркомов штатов”, — говорится в постановлении судьи, опубликованном на сайте суда.