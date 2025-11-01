В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей

В марте Трамп подписал указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие американское гражданство, при регистрации на федеральных выборах. Впоследствии лидеры Демократической партии, ряд американских некоммерческих организаций (НКО), а также Демократический национальный комитет и лидеры меньшинства в конгрессе подали три отдельных иска против этого указа, требуя заблокировать его.
«Так как наша Конституция предписывает ответственность за регулирование выборов штатам и Конгрессу, суд вынес решение, что у президента нет полномочий издавать приказ о таких изменениях… Полномочия вносить изменения в федеральный закон принадлежит и всегда принадлежала двухпартийной, независимой комиссии с правом вносить изменения только “с проведением консультаций с высокопоставленными чиновниками избиркомов штатов”, — говорится в постановлении судьи, опубликованном на сайте суда.
В связи с этим, указано в документе, суд «навсегда запрещает» американским властями предпринимать какие-либо действия для реализации указа.
Как сообщает газета New York Times, пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон заявила, что правительство оспорит решение судьи.