В Калининградской области построят новый комплекс по сортировке мусора

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудил с вице-премьером Дмитрием Патрушевым планы по созданию в регионе современной системы обращения с отходами.

Источник: KaliningradToday

В поселке Корнево появится новый комплекс сортировки, захоронения и утилизации ТКО мощностью 350 тысяч тонн, а в Жаворонково реконструируют существующий сортировочный комплекс.

На улучшение контейнерных площадок в 2026 году выделят 200 миллионов рублей. Экологическая программа также включает масштабное лесовосстановление — до 2030 года планируется увеличить площадь новых лесов на 176 гектаров и расчистить 56,6 километра рек и ручьев.

Отдельное внимание уделено развитию агропромышленного комплекса. В этом году посевные площади в регионе увеличились на 5%, а фермеры активно обновляют технику. На развитие сельских территорий направлено более 1 миллиарда рублей федеральных средств для строительства социальных объектов и дорог.