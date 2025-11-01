В Калининградской области построят новый комплекс по сортировке мусора

В поселке Корнево появится новый комплекс сортировки, захоронения и утилизации ТКО мощностью 350 тысяч тонн, а в Жаворонково реконструируют существующий сортировочный комплекс.
На улучшение контейнерных площадок в 2026 году выделят 200 миллионов рублей. Экологическая программа также включает масштабное лесовосстановление — до 2030 года планируется увеличить площадь новых лесов на 176 гектаров и расчистить 56,6 километра рек и ручьев.
Отдельное внимание уделено развитию агропромышленного комплекса. В этом году посевные площади в регионе увеличились на 5%, а фермеры активно обновляют технику. На развитие сельских территорий направлено более 1 миллиарда рублей федеральных средств для строительства социальных объектов и дорог.