В Британии заявили, что «Орешник» может нанести серьезный ущерб

Решение России разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на свои источники.

Источник: Reuters

«Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию», — указывается в материале британского издания.

Отмечается, что ракетная система должна заступить на боевое дежурство в декабре 2025 года.

Издание также напоминает о применении комплекса «Орешник» в ноябре прошлого года для поражения объекта военно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что «Орешник» не понадобится, если не будет угрозы из Европы.

