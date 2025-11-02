Новый премьер Молдовы озвучил возможные направления своих зарубежных визитов

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Новый премьер-министр Республики Молдова Александр Мунтяну в качестве основных направлений своих вероятных зарубежных визитов рассматривает соседние страны, а также Брюссель, об этом он заявил журналистам после церемонии принесения присяги кабмина в субботу.
Он также отметил, что зарубежные визиты последуют после того как новый кабмин «разберется с делами дома».
«Пока что мы еще не приняли решение по этому вопросу (визитов за рубеж, — ред.), нам нужно сначала разобраться с внутренними делами, а потом уже решать. (…) Конечно, с нашими соседями, с моим коллегой из Румынии, мы обязательно должны и будем говорить, мы встретимся с нашим стратегическим партнером, Европейским союзом, поэтому нам нужно будет поехать в Брюссель», — отметил Мунтяну.
Он косвенно признал, что нынешние молдавско-американские отношения нуждаются в активизации.
«С Соединенными Штатами Америки… я не думаю, что скоро поеду в Вашингтон, но нам нужно будет начать диалог и с ними», — сказал премьер.
В своем выступлении в качестве главы кабмина Мунтяну подчеркнул, что правительство продолжит реформы, включая модернизацию инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также консолидацию государственного управления для обеспечения эффективности и прозрачности услуг, предоставляемых гражданам.
Правительство Молдовы во главе с премьер-министром Александром Мунтяну было в субботу приведено к присяге, официальная церемония прошла в субботу в здании администрации президента страны. Кроме главы государства, в церемонии также принял участие председатель парламента Игорь Гросу.