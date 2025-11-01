Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В Молдове ждут, что новое правительство потерпит неудачу»: Премьер Мунтяну стал понимать, что ненависть людей к ПАС бьёт и по кабинету министров

В Молдове, где не доверяют партии власти, не могут любить её правительство.

Источник: Комсомольская правда

«Меня немного смущает тот факт, что, похоже, некоторые мои коллеги ждут, когда мы потерпим неудачу. И это катастрофа, потому что, честно говоря, это самоубийство. Если мы не добьёмся успеха, это будет большая трагедия», — пафосно заявил Александру Мунтяну во время утверждения правительства в парламенте.

Все он прекрасно понимает. Его правительство — это правительство PAS, а эту правящую партию половина населения Молдовы, мягко говоря, не любит. Пусть Мунтяну призадумается, за что народ так относится к «желтым».

Речь не о том, что этому правительству желают провала просто из вредности или зависти. Речь о том, что никто уже не верит в то, что оно способно предотвратить дальнейший провал Молдовы в пропасть, пишет ValentinCimpoes.

Может, самим премьером и движут благие намерения. Но все знают, дорога куда вымощена такими намерениями.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.

Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).

В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.

Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана (далее…).

Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.

О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея (далее…).