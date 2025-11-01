«В Молдове ждут, что новое правительство потерпит неудачу»: Премьер Мунтяну стал понимать, что ненависть людей к ПАС бьёт и по кабинету министров

«Меня немного смущает тот факт, что, похоже, некоторые мои коллеги ждут, когда мы потерпим неудачу. И это катастрофа, потому что, честно говоря, это самоубийство. Если мы не добьёмся успеха, это будет большая трагедия», — пафосно заявил Александру Мунтяну во время утверждения правительства в парламенте.