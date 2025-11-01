Иран пообещал продолжить обогащение урана

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такие вооружения оговорено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО). В нем сказано, что обладателем ядерного оружия считается государство, которое «произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года».