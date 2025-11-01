МИД отреагировал на данные CNN об одобрении США поставок Tomahawk Киеву

Комментируя это сообщение, Захарова заявила, что «и нынешней ситуацией, и предыдущими годами» доказано, что при помощи милитаризации «никакого урегулирования не видать никому».
Дипломат добавила, что в случае поставок ракет Украине администрация президента США не выполнит свои предвыборные обещания.
В середине октября глава Белого дом Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся завершить украинский конфликт и до передачи Tomahawk дело не дойдет. Позднее украинский президент Владимир Зеленский, допустил, что Киев все же получит от США ракеты, хотя переговоры по этому вопросу зашли в тупик.
Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе Tomahawk. Разговоры о возможности поставок ракет Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.