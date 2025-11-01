Ричмонд
МИД отреагировал на данные CNN об одобрении США поставок Tomahawk Киеву

Поставки оружия на Украину не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний нынешнего руководства США. Об этом заявила журналистам представитель российского МИДа Мария Захарова, ее цитирует «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это «не окажет негативного воздействия» на арсеналы США.

Комментируя это сообщение, Захарова заявила, что «и нынешней ситуацией, и предыдущими годами» доказано, что при помощи милитаризации «никакого урегулирования не видать никому».

Дипломат добавила, что в случае поставок ракет Украине администрация президента США не выполнит свои предвыборные обещания.

В середине октября глава Белого дом Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся завершить украинский конфликт и до передачи Tomahawk дело не дойдет. Позднее украинский президент Владимир Зеленский, допустил, что Киев все же получит от США ракеты, хотя переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Президент России Владимир Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим», ответом на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе Tomahawk. Разговоры о возможности поставок ракет Киеву он назвал попыткой эскалации конфликта.

