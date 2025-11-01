В деле об ограблении Лувра появилась шестая обвиняемая

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Парижа предъявил обвинение по делу об ограблении Лувра 38-летней жительнице столичного пригорода Ла-Курнев (департамент Сен-Сен-Дени). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
По информации агентства, она стала шестой обвиняемой по этому делу. Прокуратура требует ее заключения под стражу.
Всего по делу были задержаны семь человек, один из них был позднее освобожден после допроса.
19 октября прокуратура Парижа сообщила, что в этот день преступники проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Злоумышленники похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.
25 октября были задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра. Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, они частично признали свою вину. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы, их поместили под стражу. Прокурор отметила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше. 30 октября Беко сообщила, что по делу об ограблении Лувра были задержаны еще пять человек. Расследованием этого «ограбления века» занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. -0-