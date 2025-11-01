«Оружие Франкенштейна». Российская новинка встревожила Запад

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его “оружием Франкенштейна”, — сообщило издание, ссылаясь на слова эксперта Майкла Б. Петерсена.
В публикации говорится, что «Посейдон», как и «Буревестник», является «супероружием» России, способным обеспечить военный паритет с Западом.
«“Посейдон” представляется Россией как оружие, которое изменит правила игры и уничтожит объекты на побережье противников», — подчеркнули в статье.
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты «Сармат».