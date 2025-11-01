Часть Сум осталась без света после взрывов на энергообъектах

В субботу в Сумской области зафиксированы отключения электричества после взрывов на энергообъектах, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Григоров.
Согласно его сведениям, взрывы прогремели в районе объектов энергетики на территории Сумской общины.
Чиновник сообщил об отключении света в части города Сумы и Сумского района.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Сумской области прогремели в субботу на фоне воздушной тревоги.
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.