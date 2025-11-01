Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Сум осталась без света после взрывов на энергообъектах

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в регионе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В субботу в Сумской области зафиксированы отключения электричества после взрывов на энергообъектах, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Григоров.

Согласно его сведениям, взрывы прогремели в районе объектов энергетики на территории Сумской общины.

Чиновник сообщил об отключении света в части города Сумы и Сумского района.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Сумской области прогремели в субботу на фоне воздушной тревоги.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.