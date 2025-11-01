Страны Запада не хотят отпускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть процветание государства, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.
«Новый пакет санкций США и Евросоюза против России запрещает турагентствам и туроператорам продавать путевки в Россию. Сегодня я, по-видимому, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе», — сказано в публикации.
По словам Андреа-Ивонне Мюллер, немецкие политики «говорят о России как о враге», чем разжигают ненависть и подкрепляют ложь о стране.
Ранее политолог Марк Слебода отметил, что российская экономика успешно справилась с санкциями.