BZ: Запад не хочет пускать граждан в РФ, чтобы скрыть процветание страны

На Западе заявили, что новый пакет санкций США и Евросоюза запрещает турагентствам продавать путевки в Россию.

Источник: Аргументы и факты

Страны Запада не хотят отпускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть процветание государства, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.

«Новый пакет санкций США и Евросоюза против России запрещает турагентствам и туроператорам продавать путевки в Россию. Сегодня я, по-видимому, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе», — сказано в публикации.

По словам Андреа-Ивонне Мюллер, немецкие политики «говорят о России как о враге», чем разжигают ненависть и подкрепляют ложь о стране.

Ранее политолог Марк Слебода отметил, что российская экономика успешно справилась с санкциями.

