Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учения НАТО стартуют в Латвии 2 ноября

В маневрах будут задействованы военнослужащие НАТО и Национальных вооруженных сил Латвии. Учения будут проходить в Риге и ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет активную фазу учений Resolute Warrior («Решительный воин») с 2 по 10 ноября. Об этом сообщают латвийские СМИ.

В маневрах будут задействованы военнослужащие НАТО и Национальных вооруженных сил Латвии. Учения будут проходить в Риге и ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах.

Цель маневров заключается в совершенствовании способностей подразделений к выполнению оборонных задач на всей территории Латвии — как в населенных пунктах, так и за их пределами.

Также сообщается, что активная фаза учений предполагает усиленное перемещение военной техники по автодорогам государственного значения и региональным трассам. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше