Учения НАТО стартуют в Латвии 2 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет активную фазу учений Resolute Warrior («Решительный воин») с 2 по 10 ноября. Об этом сообщают латвийские СМИ.
В маневрах будут задействованы военнослужащие НАТО и Национальных вооруженных сил Латвии. Учения будут проходить в Риге и ее окрестностях, а также в Видземском, Земгальском и Латгальском регионах.
Цель маневров заключается в совершенствовании способностей подразделений к выполнению оборонных задач на всей территории Латвии — как в населенных пунктах, так и за их пределами.
Также сообщается, что активная фаза учений предполагает усиленное перемещение военной техники по автодорогам государственного значения и региональным трассам. -0-