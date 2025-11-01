В ХМАО вырастут расходы на политэлиту в 2026 году

С 7 до почти 12 миллионов рублей выросли траты на сенаторов Комарову и Новьюхова. На заместителей губернатора Югры после индексации зарплат бюджетников запланировано почти 220 миллионов рублей, это на 15 миллионов больше, чем в текущем году.