Офицеры ВСУ признали утрату Покровска и Мирнограда

Один из офицеров добавил, что ситуация не освещается в СМИ, потому что все «хотят только хорошие новости». Он также отметил нехватку подкрепления и дронов. Другой высокопоставленный офицер предупредил о риске окружения большого количества украинских военных, если не будет проведена срочная перегруппировка сил. Командование считает, что ситуацию ещё можно спасти при помощи дополнительных подразделений, но начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук заявил, что спецподразделения не смогут удержать город, если механизированные бригады не удержат фланги и логистику.