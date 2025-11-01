Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки оружия на Украину не приближают к завершению конфликта и не способствуют выполнению предвыборных обещаний нынешней администрации США.
По её словам, как показали текущие события и прошедшие годы, милитаризация и поставки оружия, особенно террористическому режиму, не ведут к урегулированию ситуации.
«Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — сказала Захарова журналистам в ответ на вопрос о возможном одобрении Пентагоном поставок ракетных комплексов Tomahawk в Украину.
Она также подчеркнула, что Запад, который ранее заявлял о борьбе с терроризмом, теперь сам стал спонсором террористического режима в Киеве. Захарова добавила, что использование оружия против гражданского населения — одно из ярких проявлений этого.
Кроме того, представитель МИД России прокомментировала информацию о возможном кредитовании Украины Евросоюзом на шесть месяцев, в случае если решение по замороженным активам России не будет принято до конца года. Она отметила, что Запад раньше обвинял другие государства в поддержке терроризма, а теперь, по её мнению, создаёт международную структуру, которая называется «террористический киевский режим».
Ранее Захарова сделала ироничное замечание по поводу фотографии Владимира Зеленского, на которой он зачитывает доклад перед военными.