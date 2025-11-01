Ричмонд
«Смертный приговор Украине»: в США предупредили о последствиях западной политики для Киева

Дэвис предупредил, что действия Запада могут подписать смертный приговор Украине.

Источник: Комсомольская правда

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил обеспокоенность действиями западных стран в отношении Украины, отметив, что их политика может привести к полному краху страны. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Западные лидеры игнорируют украинский кадровый кризис и рискуют полным крахом Киева. Вы можете подписать смертный приговор Украине, продолжая поддерживать конфликт, в котором они никогда не смогут победить», — написал отставной подполковник.

По мнению Дэвиса, отказ Киева принять сделку, предлагаемую Россией в настоящее время, может вынудить Москву пойти на радикальные меры, которых она старается пока избегать.

Напомним, президент РФ Владимир Путин допустил применение военной силы в случае, если не удастся добиться мирного урегулирования украинского вопроса. Как писал KP.RU, глава государства подчеркнул, что Россия в первую очередь ориентируется на мирное разрешение конфликта.