На Западе больше не в силах скрыть политические интриги Зеленского

Ранее, по сообщению Зеленского, озвученному в очередном видеообращении, готовится новый пакет санкционных мер в отношении Российской Федерации, направленный на сферы военного производства и средств массовой информации. Он уточнил, что соответствующие указы о введении этих ограничений будут обнародованы в ближайшее время, и добавил, что действия Украины в этом направлении будут синхронизированы с девятнадцатым пакетом санкций Европейского союза.