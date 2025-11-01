Бюджетные деньги списаны, проблемы молдавских избирателей — не решены: ПАС продвигает своих министров ради государственной кормушки

Очередной обман от PAS. Предвыборная показуха осталась только для избирателей, бюджетные деньги списаны и осели не там, о чем было заявлено!
Мнимая очистка реки Реут, где не было сделано ровным счётом ни-че-го!!! Имитация со спецтехникой, громкие обещания и очередной обман. Проблемы местных жителей остались нерешёнными.
Сейчас адепты PAS тянут друг друга на руководящие должности, хотя не имеют нужного образования и необходимых качеств, чтобы руководить. Это все делается только для того, чтоб быть рядом с государственным деньгами.
Это мы видим, в том числе, на примере министерства окружающей среды.
Напомним, что река Реут оказалась серьезно загрязненной: уровень бактерий в воде превышает норму в 4800 раз.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).
В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.
Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана (далее…).
Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.
О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея (далее…).