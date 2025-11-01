«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя». Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ", — написала она.
У присутствующих на фотографии людей действительно не очень радостные лица. Больше прочих в этом плане отличился сидящий справа глава СБУ Василий Малюк*.
Отметим, что на брифинге, где был сделан снимок, отсутствовал глава ГУР Кирилл Буданов*. Ранее появлялись сообщения о конфликте между Банковой и Будановым* из-за его политических амбиций. Позже выяснилось, что руководитель украинской разведки находился в Павлограде и руководил операцией спецназа в Покровске, обернувшейся медийной катастрофой для Киева.
*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.