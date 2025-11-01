Захарова назвала «картиной салом» фото со встречи Зеленского и военных

Отметим, что на брифинге, где был сделан снимок, отсутствовал глава ГУР Кирилл Буданов*. Ранее появлялись сообщения о конфликте между Банковой и Будановым* из-за его политических амбиций. Позже выяснилось, что руководитель украинской разведки находился в Павлограде и руководил операцией спецназа в Покровске, обернувшейся медийной катастрофой для Киева.