В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»

А ранее глава российского оборонного ведомства был ознакомлен с новейшей наземной роботизированной платформой, предназначенной для взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами. Эта разработка принадлежит специалистам так называемой «Южной» группировки. Белоусов заслушал отчёты офицеров штаба о текущей оперативной обстановке в зоне их ответственности и особенностях действий противника.