WP: «Посейдон» является «оружием Франкенштейна» и «супервооружением» РФ

Подводный аппарат РФ «Посейдон», который предназначен для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов противника, обладает почти неограниченной дальностью хода через воды, пишет The Washington Post.
«Он способнен преодолевать океанские просторы и практически не ограничен дальностью, что делает его “оружием Франкенштейна”», — сказано в публикации издания со ссылкой на эксперта Майкла Б. Петерсена.
Отмечается, что «Посейдон» и ракета «Буревестник» входят в линейку российского «супероружия».
Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что создание Россией инновационных стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» кардинально меняет традиционные подходы к обороне.