WP: «Посейдон» является «оружием Франкенштейна» и «супервооружением» РФ

В США заявили, что аппарат «Посейдон» и ракета «Буревестник» входят в линейку российского «супероружия».

Источник: Аргументы и факты

Подводный аппарат РФ «Посейдон», который предназначен для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов противника, обладает почти неограниченной дальностью хода через воды, пишет The Washington Post.

«Он способнен преодолевать океанские просторы и практически не ограничен дальностью, что делает его “оружием Франкенштейна”», — сказано в публикации издания со ссылкой на эксперта Майкла Б. Петерсена.

Отмечается, что «Посейдон» и ракета «Буревестник» входят в линейку российского «супероружия».

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что создание Россией инновационных стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» кардинально меняет традиционные подходы к обороне.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше